В список попали девушки, рожденные под знаками Весов и Скорпиона.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительниц которых будут преследовать неудачи в делах и на любовном фронте всю следующую неделю – с 5 до 11 сентября.

В список попали девушки, рожденные под знаками Весов и Скорпиона.

Весы

В указанный период девушки-Весы могут по глупости совершить множество ошибок, если не будут держать язык за зубами и стараться сдерживать эмоции. Раздражительность и нервозность усугубят ситуацию до такой степени, что лучшим решением будет просто не выходить из дома, чтобы не наломать дров еще больше. Звезды рекомендуют переждать, плыть по течению, не вредить себе из-за эмоционального накала, чтобы потом не разгребать.

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Скорпион

Для девушек-Скорпионов следующая неделя будет полна неприятных сюрпризов. Возможны конфликты и ссоры, выяснения отношений, расставания и увольнения. Чтобы неделя прошла более менее спокойно, в указанный период лучше всего будет максимально ограничить круг общения, не вестись на провокации и четко расставлять приоритеты. Если следовать по прописанному плану, некоторых неприятностей удастся избежать.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, представители которых могут потерпеть крах на работе.

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