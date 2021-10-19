Эти дамы рождены, чтобы быть лучшими женами.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, рядом с которыми мужчины будут счастливы. Они - лучшие жены и матери.

Рак

Вы знаете, что такое безусловная любовь? Женщина-Рак точно знает. С детства она мечтает о дружной семье, где она будет встречать мужа с работы с вкусным ужином. А в это время рядом будут бегать их детки. Для них очень важна семейная идиллия, поэтому ради этого они готовы на все. Вы можете не сомневаться, что с этой женщиной вы всегда будете ощущать домашний уют.

Овен

Рассчитывать на ужин, постиранные вещи и поглаженные рубашки мужчинам не стоит. Эти дамы будут мотивировать их в профессиональных делах. С ними можно создавать бизнес, иметь общие дела. Ей нужен мужчина, который сможет совладать с ее непростым характером, с которым они вместе будут добиваться целей и путешествовать. Если вам такое подходит, то с женщиной-Овном у вас может получиться идеальный брак.

Если вы хотите испытать настоящую любовь, то тогда вам к женщине-Львице. Она щедра на любовь, нежность и ласку. При этом к себе требует такого же внимания и проявления чувств. Стоит отметить, что Львицы борются за все самое лучшее - как для своего мужа и детей, так и для себя. Мужчина должен соответствовать ее уровню, тогда их семья будет претендовать на звание №1.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака больше всего повезет этой осенью.

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Автор: Диана Могилевич