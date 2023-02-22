Что обещает зеркальная дата 23.03.2023, и как она изменяет судьбу.

23 февраля 2023 нумерологи называют зеркальной датой, которая способна влиять на судьбу людей. Чем уникальна эта дата, что нельзя делать в этот день, и почему он может стать поворотным моментом в жизни - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

Зеркальная дата - что это такое и в чем ее суть

Среди всех дат нумерологи выделяют особенные дни с очень сильной энергетикой. Это так называемые зеркальные даты - те, комбинацию чисел которых можно прочитать слева направо и наоборот. Их называют еще даты-палиндромы. Кроме них, зеркальными называют и те, в которых повторяется одинаковый набор цифр.

Видео дня

Считается, что энергетика чисел в эти дни настолько мощная, что может менять судьбу человека. Например, с очень большой вероятностью в зеркальную дату происходят разного рода мистические вещи, могут случаться катаклизмы. И, как бы невероятно это не звучало, причиной событий во многом могут послужить именно мысли, которые человек транслирует миру. Уникальность зеркальной даты еще и в том, что она дает возможности для исполнения желаний.

В этом году самая мощная зеркальная дата - 23.02.2023. Ее еще называют днем с примесью магии и волшебства.

Зеркальная дата 23.02.2023 - что можно делать

Поскольку эта дата несет в себе мощную энергетику, важно понимать, что нужно, а что нельзя делать в этот день.

Программа зеркальной даты 23.02.2023 - пятерка, если сложить все цифры, то в сумме получится 5. Это число отвечает за движение, активность. То есть, день 23 февраля следует провести в движении.

В зеркальную дату открывается портал возможностей - могут решиться трудные вопросы, долгоигорающие дела и сбываться желания. Главное в этот день следить за своими мыслями - Вселенная слышит вас как никогда.

Что нужно делать 23 февраля:

постараться сохранять хорошее расположение духа;

составлять планы, мечтать;

знакомиться, общаться, проводить время с близкими;

мириться, если вы с кем-то в ссоре;

обращаться с просьбой к Вселенной.

Постарайтесь как можно больше времени провести во благо. Не забывайте о главном законе Вселенной: чем больше хорошего вы отдадите - тем больше получите.

Что нельзя делать в зеркальную дату

Главное предостережение этой зеркальной даты - держите эмоции под контролем. В дате 23.02.2023 - четыре двойки. Их энергетика может быть как положительной, так и отрицательной. Поэтому эмоции, особенно негативные, нужно гасить - высока вероятность, что может сработать эффект бумеранга. Поэтому 23.02.2023 нельзя:

плохо думать о ком-то;

категорически нельзя ссориться и желать кому-то зла;

избегайте конфликтов и выяснения отношений.

Нумерологи советуют сфокусироваться на себе и своих целях.

Зеркальная дата - ритуалы магического дня

В зеркальную дату советуют избавляться от давних обид. Для этого существует специальный обряд:

возьмите лист бумаги и запишите на нем все свои боли, обиды и тревоги;

зажгите свечу и подожгите список, проговаривая: "Свою обиду отпускаю, двери в новый мир открываю, верить обещаю". Пепел развейте по ветру.

Есть еще один обряд, который поможет упорядочить события в жизни, расставить все по своим местам и защищить себя от всего дурного.

Зажгите две обычные свечи - можно взять даже ароматические. Зажигая их, проговорите: "Все, что ни делается, все - во благо. Все мне во благо". Дайте свечам немного погореть, а затем затушите.

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