Какими будут фазы Луны и как они будут влиять на нашу жизнь - подскажет лунный календарь на февраль 2023 в материале УНИАН.

Лунный календарь помогает правильно организовывать и планировать свою жизнь. Какие дни благоприятны в феврале 2023 года по лунному календарю для свадьбы, операций, ремонта и другой деятельности - читайте на УНИАН.

Ранее мы составляли лунный календарь стрижек на февраль 2023 с удачными и неудачными днями.

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Фазы Луны на февраль 2023

На новолуние и полнолуние не рекомендуют начинать ничего важного - все дела лучше перенести на период растущей Луны. На убывающую Луну следует избавляться от ненужного.

Вот какими будут фазы Луны в феврале 2023:

Луна растет - с 1 по 4 февраля и с 21 по 28 февраля.

Полнолуние - 5 февраля в 20:28 по киевскому времени.

Луна убывает - с 6 по 19 февраля.

Новолуние - 20 февраля в 09:06 по киевскому времени.

Солнечного и лунных затмений в этом месяце нет.

Лунный календарь на февраль 2023 - благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятные дни февраля - 3, 9, 10, 14, 17, 18 и 21 числа.

Неблагоприятные дни февраля - 1, 2, 4, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23 и 24 февраля.

Все остальные дни - нейтральные.

Благоприятные дни февраля 2023 - лунный календарь по сферам

Для свадьбы и венчания в феврале благоприятные дни - 5, 6, 10, 16, 17 и 25 число.

Место работы можно менять - 3, 9, 10, 14 и 17 февраля.

Отправляйтесь в путешествие - 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 20 и 21 февраля.

Для операций и лечения зубов - 3, 5, 6, 9, 10, 21, 27, 28 февраля.

Неблагоприятные дни февраля 2023 - лунный календарь для разных сфер

Для свадьбы и венчания неблагоприятны - 2, 3, 4, 7, 8, 13,15, 19, 22 и 24 февраля.

Делать ремонт, уборку, другие домашние дела не нужно - 1, 2, 6, 22 и 24 февраля.

Для смены места работы не подойдут - 1, 2, 5, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 февраля.

Любые поездки лучше отложить - 1, 2, 4, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22 и 23 февраля.

Спорить и устраивать разборки в феврале 2023 года - 25 числа.

Физические нагрузки в феврале 2023 лучше свести до минимума 8 и 20 числа.

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