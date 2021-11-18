С 18 на 19 ноября будет возможность загадать самое заветное желание.

С 18 на 19 ноября состоится впечатляющий звездопад Леониды, который принесет удачу всем знакам Зодиака на всю неделю.

Многие знаки Зодиака ощутят прилив сил, поэтому они смогут реализовать свои амбиции. Этот период будет благоприятным для воплощения творческих задумок, рабочих планов, а также для построения карьеры.

При этом стоит сдерживать агрессию, отказаться от вредных привычек и не тянуть за собой груз прошлого. К тому же, период с 18 на 19 ноября будет благосклонен к знакам Зодиака и поможет осуществить их мечты.

Читайте такжеНазваны самые остроумные знаки ЗодиакаТак как поток звезд будет очень быстрым, рекомендуется заранее написать на листочке свое заветное желание. А потом, глядя на звездное небо, озвучить его. Также можно составить карту желаний и положить ее на ночь на подоконник. А утром 19 ноября повесить ее на видное место и визуализировать все свои желания.

Напомним, в пятницу, 19 ноября, начнется период под названием коридор затмений. Он критичен для людей, они могут испытывать злость и агрессию.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич