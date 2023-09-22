Их обсыплет деньгами, богатство станет долгожданной наградой.

В день осеннего равноденствия, которое наступает 23 сентября, представители всего лишь двух знаков Зодиака щедро озолотятся. Кому стоит ждать богатства и кто забудет о бедности - читайте ниже.

Дева

Астрологи считают, что осеннее равноденствие способно в корне изменить жизнь человека, у которого до этого был непростой период. Девы получат щедрую награду за все сложности, которые им пришлось стойко перенести в прошлом. И думать о деньгах и считать каждую копейку вам точно не придется.

Возможно, вас ждет удачная сделка на работе. Также есть шанс того, что вам предложат новую должность или же вас попытатся переманить конкуренты. Не бойтесь получать награды за свои труды и рискуйте, если готовы к авантюрам.

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Стрелец

Стрельцы, как считают астрологи, получат в день равноденствия ценный совет. Он поможет вам правильно распорядиться своими деньгами, что приведет к невероятной прибыли. Помимо этого, вы можете рассчитывать на щедрые подарки.

Есть вероятность того, что вас решат "засыпать" презентами в виде ценностей. Не отказывайтесь от подарков и принимайте их с благодарностью. Вы сможете забыть о бедности, если научитесь себя ценить.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какие знаки Зодиака рухнут на самое дно. Им осеннее равноденствие принесет немало боли.

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