Представители этого знака Зодиака будут расплачиваться за свои ошибки.

23 сентября, когда день будет равен ночи, жизнь двух знаков Зодиака превратится в настоящий ад. Они рискуют рухнуть на самое дно. Осеннее равноденствие принесет им немало боли. Кому ждать проблем и чего стоит опасаться - читайте ниже.

Лев

Звездный час Львов подошел к концу. Их ситуацию усугубляет и то, что в этом году осеннее равноденствие припадает на начало сезона Весов - а этот знак очень не любит дисбаланс. Поэтому любой "перекос" в жизни Львов превратится в настоящую катастрофу.

Эзотерики считают, что представителям этого знака Зодиака стоит готовиться к тому, что все их планы и мечты разобьются, словно хрупкая хрустальная ваза. Этот период вам стоит переживать в одиночестве, помощи от близких не ждите.

Видео дня

Скорпион

Этот знак Зодиака тоже пострадает из-за равноденствия. 23 сентября все их проблемы начнут обостряться, в один момент все начнет рушиться, словно карточный домик. К тому же, Скорпионам придется расплачиваться за ошибки прошлого.

По мнению эзотериков, представители этого знака Зодиака наломали в прошлом немало дров. И теперь вам придется столкнуться с последствиями всех необдуманных поступков. Постарайтесь усвоить жестокий урок, ведь если вы так и не сделаете выводы, в следующий раз удар судьбы принесет еще больше боли.

Вас также могут заинтересовать новости: