По словам экстрасенса, крымскому мосту осталось еще недолго.

Известный украинский экстрасенс, победитель шоу "Битва экстрасенсов" Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, что будет с Крымским мостом.

По его словам, ему часто снятся вещие сны. Именно через сны он видит очень много энергии, которая потом сбывается.

Гордеев рассказал, что еще до начала полномасштабного вторжения он видел сон о войне. Поэтому когда ему приснилось уничтожение крымского моста, он понял, что стоять ему осталось еще недолго.

"Я видел во сне, что его взрывают. Тишина и внезапный взрыв. Кстати, если сначала мне снились тяжелые сны, то сейчас все гораздо позитивнее. Сейчас мне снится, что люди становятся другими, иначе начинают "воевать". Через сны я вижу большое количество энергии, и многое сбывается. Еще до войны мне снилось вторжение России", - сказал Гордеев.

Он добавил, что на днях ему снилось, что на Россию летят ракеты.

"Я видел, как множество ракет прилетело по разным городам РФ, в том числе и по Москве. Будет сильный шквал фидбеков, из-за того, что Путин наделал с Украиной. Начнет все "пробиваться"", - добавил экстрасенс.

Напомним, астрологи дали неожиданный прогноз относительно войны.

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