По прогнозу астроэксперта, переломный момент для нашей страны наступит уже в 2024-м.

Известная таролог Людмила Хомутовская ответила на вопрос, когда в Украине закончится период острых проблем и все пойдет вверх, то есть когда произойдет такой переломный момент.

Как она рассказала в интервью YouTube-каналу TOP, в 2023-м году еще такого подъема ждать не стоит, это произойдет в 2024-м. "Это будет подъем, когда мы начнем что-то накапливать. 2024-й год где-то примерно с восьмого месяца, где это будет более-менее работать", — говорит астрологический эксперт.

А вот когда Украину ждет настоящий расцвет, так это в 2025-м, говорит Хомутовская:

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"В 2025-м карты вообще нам показывают не год, а сказку. Потому что все будет крутиться, все будет на своих качелях".

Когда закончится война в Украине - прогноз таролога

При этом таролог напомнила, что, по ее прогнозу, война в Украине закончится в апреле 2023-го года. А вот подписывать определенные договоры наша страна уже будет осенью, все это время будут продолжаться переговоры:

"В апреле 2023-го будет максимальная развязка, но подписывать документы будем уже осенью, потому что юридически страны будут между собой договариваться".

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