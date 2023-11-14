Таролог Елена Бюн в интервью УНИАН рассказала, какие события будут происходить в Украине в конце ноября, возобновит ли Россия массированные атаки, когда умрут двойники Путина, и когда закончится война.

В последнее время Россия вновь активизировалась. Сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине. Долго ли это будет продолжаться?

Самое опасное время до 25 ноября, потому что Россия будет продолжать устраивать ракетные атаки, также может запускать дроны. У Кремля есть огромное желание создать нам трудности. Опасность будет оставаться для прифронтовых территорий, которые ежедневно страдают от обстрелов. Что касается всей Украины, то пока я не вижу именно массированных обстрелов. То есть Россия может запускать ракеты и дроны точечно.

Страдать будет инфраструктура, ТРЦ, базары, школы, садики. Также есть наводка на какое-то крупное предприятие, где работает много людей. Страна-агрессор хочет, чтобы было много жертв. Поэтому если слышите воздушную тревогу, сразу же бегите в укрытие.

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Можете спрогнозировать судьбу центра Украины, в том числе Киева?

Киев и область всегда находятся под прицелом. Даже если какое-то время вы ощущаете затишье, знайте, что это не конец. У Путина есть огромное желание пробить защиту столицы. Расслабляться нельзя. В любой момент Кремль может отдать приказ бомбить Киев.

Что будет происходить на фронте в ближайшее время?

На определенных участках ситуация будет нестабильной для российских оккупантов. ВСУ уже давно вынашивают какой-то план и вот сейчас они могут воплотить его в жизнь. Скажу так: нам нужно ждать воплощение этих планов на нескольких направлениях. Они должны быть очень успешными!

Эти планы связаны с деоккупацией наших территорий?

Да, конечно. Но называть конкретные города я пока не буду, потому что не хочу давать надежду людям, которые сейчас проживают на подконтрольных России территориях. Вскоре они сами все увидят.

Какое будущее ждет Авдеевку - самую горячую точку на данный момент?

Сверху дано указание взять Авдеевку любой ценой. Россияне, которые там находятся, - это пушечное мясо. Туда же в основном бросают людей, которые совершенно не понимают, каким образом они попали на фронт. Кроме того, Россия будет пытаться привлечь к войне в Украине людей из бывших советских республик. Например, из Казахстана. Они будут пытаться соблазнить их на войну в Украине, конечно, путем обмана - будут предлагать высокие гонорары, говорить, что они будут находиться в тылу, а не на нуле. Но на самом деле это потенциальное пушечное мясо.

Несмотря на катастрофическое положение, наши ребята будут держать позиции. Нам нужно как можно больше военной помощи, чтобы была возможность быстрее решить эту проблему. По итогу оккупанты будут отходить, будут оставлять Авдеевку. И произойдет это в ближайшем будущем.

Вы сказали, что ракетные атаки продолжаться. Есть ли риск, что Украине снова устроят "темную", то есть блэкаут?

Я вижу, что блэкаут может быть на прифронтовых территориях. На других - пока нет. Мы уже достаточно подготовились к атакам на объекты критической инфраструктуры. Поэтому в случае чего сможем быстро все привести в норму.

Когда мы получим военную помощь, которой нам не хватает?

Действительно, нам много чего не хватает. Но сейчас такая тенденция, что мы будем получать военную помощь, но ее не будут афишировать. Об этом мы будем узнавать уже непосредственно с поля боя. То есть только после того, как оружие будут применять на передовой.

Многие эзотерики говорят о том, что Владимир Путин уже умер. Вы согласны с их мнением?

Реальный Путин умер много лет назад, еще до официального развода с супругой Людмилой. Я думаю, что он уходил в мир иной из-за болезни. В тот момент был придуман проект "Владимир Путин". У него было много двойников, но почти все они тоже ушли в мир иной. Сейчас остались только шуты, которые путают даже отчество. Действительно, настоящего Путина уже давно нет в живых.

Можете спрогнозировать, когда умрет последний двойник Путина?

Я думаю, что вот-вот. Понимаете, есть несколько моментов. Сейчас Кремль пытается слепить основного двойника с максимальной схожестью на настоящего Путина. Но это процесс длительный и возникли большие сложности, потому что Патрушев хочет посадить своего сына в кресло президента РФ. То есть пока не решен вопрос с выборами.

Также я вижу, что люди, которые управляют Россией, а их около 10, патологически боятся реальной фигуры, которая сядет в кремло Путина, потому что этот человек может отобрать у них власть и деньги.

Думаю, что в скором времени мы услышим о смерти Путина. Это вопрос нескольких месяцев или даже одного месяца. Тогда со всеми двойниками может быть покончено.

Место Путина может занять сын Патрушева?

Патрушев - опасный, дьявол во плоти, но у него есть ум. Он долго шел к своей цели - посадить сына в кресло Путина. Но окружение, преступная банда, управляющая РФ, не согласна с этим. Пока что я не вижу, что его сын займет место Путина. Разве что он это сделает хитростью и коварством.

Есть еще одно мнение, что война в Украине закончится после официальной смерти Путина.

Во-первых хочу сказать, что нам ни в коем случае нельзя замораживать войну. Если так произойдет, то Россия только накопит ресурсы и будет еще больше проблем в Украине. Заморозка войны означает, что она продлится еще неопределенный срок.

На сегодняшний момент карты говорят, что война закончится в 2024 году. По моим прогнозам, она могла закончиться уже минимум три раза - весной 2022, осенью 2022 и весной 2023 года. Это были ключевые даты окончания боевых действий, если бы нам не затягивали помощь. То есть это кому-то выгодно. Понятно, что война не возникает сама по себе, за этим стоят крупные корпорации, тайное правительство, утилизация оружия на поле боя. Тут играют многие факторы.

То есть может быть такое, что нам искусственно сорвут окончание войны и в следующем году?

Пока я этого не вижу. К тому же в США скоро выборы. Байдену нужно показать результат помощи Украине. Затянуть войну - это значит признать свои промахи и ошибки. Сейчас же многие говорят, что война должна закончиться в 2024 году. Она как неожиданно началась, так неожиданно и закончится.

Могут ли состояться переговоры между Украиной и Россией?

Кремль этого хочет, но только на своих условиях. Они хотят взять паузу, чтобы набраться сил и развязать войну с новой силой. Нам нужно, чтобы кресло президента в РФ заняла новая фигура и какой бы она ни была - это будет нам в плюс. Да, этот человек тоже будет по "дьяволу", он такой же коварный, но это человек, который понимает, что нужно заканчивать войну в Украине, потому что она ведет к катастрофе. И с таким человеком можно вести переговоры.

Когда закончится военное положение в Украине?

Выпадает карта с закрытыми глазами. Пока ответить на этот вопрос сложно, но есть тенденция, что в следующем году это может произойти.

Будут ли выборы в 2024 году?

Они могут состояться, но с задержкой.

Пойдет ли Зеленский на второй срок?

Он на распутье. У него завязаны глаза. У него в приоритете направить все силы на победу Украины и возвращение всех территорий. Но с этим есть несколько проблем. С 1 ноября Россия начала информационную атаку с под кодовым названием "Майдан 3" на Украину. Они хотят подорвать нашу страну изнутри. Таким образом Россия хочет не только нарушить отношения людей внутри Украины, но и подорвать нашу репутацию в глазах партнеров. Этим они хотят добиться того, чтобы Украина пошла на переговоры и согласилась на их условия.

Чем для нас закончится 2023 год?

Мы узнаем какие-то позитивные новости. Но, к сожалению, в ноябре и декабре Россия будет пытаться создать ситуацию бессилия, тупика в Украине. Она это делала с первых дней войны, но сейчас это делается особо тонко и коварно. Поэтому я прошу всех проверять информацию и не вестись на фейки.