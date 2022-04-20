Украинский мольфар Орест Стафийчук составил прогноз для Украины и выяснил, что первая фаза войны подходит к концу. Но расслабляться еще рано, так как российские оккупанты снова могут начать бомбардировку некоторых украинских городов.
По словам эксперта, под угрозой могут оказаться Одесса, Днепр и Кременчуг. На Западной Украине будет более безопасно, поэтому там можно спрятаться.
Также Стафийчук отметил, что война в Украине будет продолжаться еще полгода, а начнет сходить на нет только в начале октября 2022 года.
Кроме того, по словам мольфара, Украина победит в этой войне, а Россию ждет крах. Страна-агрессор будет вынуждена признать свое поражение.
Напомним, ранее астролог предупредила украинцев о масштабном обстреле на Пасху.