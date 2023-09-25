По его словам, это может произойти уже совсем скоро.

Мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, что октябрь будет решаюшим месяцем в полномасштабной войне, развязанной Россией.

Несмотря на то, что оккупанты будут наносить массированные ракетные удары, Вооруженные силы Украины не будут пасти задних. По словам Гордеева, у нас есть четкая стратегия, которая приведет нас к победе.

"Я вижу, что победы идут в направлении, где Азовское море. В октябре мы можем дойти до нужной цели. И очень высока вероятность, что к середине 2024-го года может закончиться война", - сказал Гордеев.

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Он добавил, что война - это политическая история, поэтому, скорее всего, будут переговоры.

"Также есть шанс, что нас примут в НАТО", - подытожил Гордеев.

Битва за Крым - мнение Гордеева

В интервью УНИАН Гордеев сообщил, что за Крым будет тяжелая битва. В ближайшее время мы увидим "бавовну" в Симферополе и других городах.

По его словам, сейчас полуостров готовится к серьезной войне.

"Будет прям такая жестокая война, но, кстати, эта война может быть в период, как говорят американские аналитики, 5-8 лет. Потому что с Крымом не все так однозначно", - добавил мольфар.

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