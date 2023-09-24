По словам мольфара, с Крымом ситуация неоднозначная.

Мольфар Макс Гордеев рассказал, что сейчас незаконно аннексированный Крым готовится к большой войне. По его словам, там ситуация будет достаточно тяжелой, ведь вскоре начнутся серьезные военные действия.

"Во-первых, с Крымом не все так просто. Мы можем увидеть прилеты в Симферополе и других городах, еще будет "бавовна". Поэтому сейчас полуостров готовится к военным действиям", - сказал Гордеев в интервью УНИАН.

Он добавил, что готовиться стоит и ВСУ: "Будет прям такая жестокая война, но, кстати, эта война может быть в период, как говорят американские аналитики, 5-8 лет. Потому что с Крымом не все так однозначно. Как говорил Буданов: "Увы"".

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Когда закончится война - прогноз Гордеева

По словам Гордеева, война не закончится, пока Россия не использует весь свой ресурс. Даже если будет объявлено о победе Украины, то прилеты все равно могут быть по прифронтовым городам.

"То есть если мы выгоним оккупантов со своих территорий, то не факт, что война закончится. Они начнут бить ракетами с разных городов. Конечно, не все могут долетать. Но стопроцентно могу сказать, что ситуация будет тяжелой", - говорит мольфар.

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