По словам Шептицкого, угроза есть для каждого города Украины.

Экстрасенс Роман Шептицкий в интервью УНИАН рассказал, что в августе Россия продолжит обстреливать Украину, а это значит, что ни в коем случае нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Самый опасный период, по его словам, будет до 12 августа. Шептицкий говорит, что Владимир Путин уже понимает, что проигрывает в войне, а поэтому усилит обстрелы.

"На первом месте по уровню угрозы населенные пункты, которые максимально приближены к линии фронта - правобережье Херсонщины, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Черниговская области", - говорит эксперт.

Видео дня

На втором месте, продолжил экстрасенс, центр Украины, в том числе Киев. Будут воздушные атаки. А вот на третьем месте по уровню угроз находится запад Украины - Хмельницкая, Львовская области.

"Но это не значит, что другие города находятся в тотальной безопасности. Угроза есть для всех", - подытожил Шептицкий.

Напомним, экстрасенс Роман Шептицкий в интервью УНИАН рассказал, что в августе оккупанты будут пытаться прорываться, однако ВСУ отобьют атаки и выгонят врага с наших территорий, что вскоре мы вернемся к границам до 24 февраля 2022 года, и о том, понесет ли Путин наказание за свои преступления.

Вас также могут заинтересовать новости: