Астроэксперт эмоционально отреагировала на утверждения некоторых людей о том, что зимой будет все спокойно, мы не будем воевать.

Астролог и таролог Людмила Хомутовская дала прогноз относительно дальнейшего хода войны и ответила на вопрос, удастся ли ВСУ вернуть до завершения зимы захваченные после начала полномасштабного вторжения территории.

Как рассказала она в интервью YouTube-каналу TOP, сначала украинские военные освободят Херсонщину. Астроэксперт говорит, что это "вот-вот произойдет".

Затем, по прогнозу таролога, наступит очередь Луганской области, дальше будут подвижки в Запорожской. А вот Донетчину она назвала "длительной историей".

Также Хомутовская предрекла возвращение территорий и "даже немного больше" по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Кроме того, астроэксперт эмоционально отреагировала на утверждения некоторых людей о том, что зимой будет все спокойно, мы не будем воевать.

"У нас будут активные боевые действия. Будет тяжело, но идет освобождение, наша армия будет работать и зимой", - подытожила она.

Прогноз Хомутовской на ноябрь 2022

Ранее астролог Людмила Хомутовская ответила, будет ли ноябрь спокойнее октября этого года.

"Сказать, что он будет совсем спокойным, я не могу. Но все-таки напряжение будет, и к концу месяца оно немножечко уменьшится", - говорит астроэксперт.

А последние дни октября она назвала сверхтяжелыми для украинцев и сравнила их с мартом 2022-го.

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