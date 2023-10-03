По их словам, в октябре стоит ждать продвижения ВСУ.

Астрологи Алексей и Анна Сухановы рассказали, что октябрь будет напряженным, однако есть большой плюс - стоит ждать продвижения ВСУ и успешных военных операций, особенно во второй половине месяца.

"Мы двигаемся к очень важному месяцу в годовой карте Украины - это ноябрь. Мы говорили, что в Украине в ноябре (с 6 ноября 2023 по 25 ноября 2023) будет благоприятный астрологический период, связанный с территориями. Поэтому, октябрь может заложить для этих событий важный фундамент. Как на фронте есть линии обороны, так и с точки зрения ведической астрологии, есть важные, фундаментальные, энергетические точки. Одну из них мы прошли в конце сентября", - написали астрологи на своей странице в Instagram.

Они добавили, что в ноябре таких глобальных точек будет две и все они благоприятны для Украины. Поэтому, можно сказать, что октябрь - это мостик между двумя точками.

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Также астрологи отметили, что ситуация с ЗАЭС будет стабильной, без изменений.

"Возможны форс-мажорные ситуации, но они будут локального характера, не глобального", - говорят Сухановы.

Напомним, ранее мольфар ответил, когда в Украине прекратится огонь.

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