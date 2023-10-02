По словам Гордеева, это может произойти уже в следующем году.

Мольфар Макс Гордеев прокомментировал недавнее заявление экс-советника ОПУ Алексея Арестовича относительно того, что война в Украине может продолжаться до 2035 года.

На своем YouTube-канале он сказал, что война может быть разной. Однако активные боевые действия закончатся намного раньше.

"Будут какие-то схватки в нашем пространстве. И если их называть войной, то возможно. У нас сейчас идет не тольео физическая война, но и психологическая. Поэтому такая война может еще продолжаться, а именно вооруженная, думаю, что нет", - сказал Гордеев.

Он добавил, что на 2024 год Украине выпадает карта "Отшельник". По словам Гордеева, это хорошая карта, она обозначает то, что люди будут искать себя. При этом самой Украине будет тяжело.

"Стоит понимать, что мы можем победить и в 2024 году, но мы еще долго будет собирать себя по кусочкам. И вот это может продлиться до 2025-2026 года", - добавил мольфар.

Напомним, ранее астролог назвал точный год окончания войны в Украине. По словам Урануса, с каждым годом у нас будет больше шансов на победу.

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