Самый опасный город, по словам Влада Росса, - Одесса.

Последнее время диктатор Владимир Путин совсем слетел с катушек - он беспощадно обстрелял Львов, а затем взялся за Одессу. Астролог Влад Росс говорит, что пока ситуация останется критичной.

По его словам, помимо Львова, Одессы и Киева, оккупанты в ближайшее время будут обстреливать еще ряд городов.

"Плохая судьба может ждать Сумы и Сумскую область, Днепр, Николаев и все города возле Дуная. Например, Болград, Измаил, Черноморск, пгт Южный, Очаков и другие. Нам просто необходимы противокорабельные комплексы NASAMS и Patriot. Мы их получим в течении месяца, и тогда нам не будут страшны российские ракеты", - сказал эксперт в интервью УНИАН.

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Он добавил, что на Одессу, например, надвинулась ось катастроф и продлится она аж до 2 сентября 2024 года.

"Еще раз хочу сказать, что самая опасная ситуация будет в Одессе, может быть много жертв. Путин захочет ее уничтожить, стереть с лица Земли, как он это сделал с Мариуполем, Харьковом и Бахмутом", - добавил Росс.

Кроме того, астролог говорит, что опасность поджидает и запад Украины. Если раньше бомбили только Львов, то сейчас могут еще наносить удары по Ивано-Франковску и Черновцах.

"С Черновцами вообще неоднозначная история. Путин считает, что этот город является территорией Румынии, поэтому туда тоже может что-то прилетать. Тем более, там тоже есть красивые исторические центры, а у диктатора сейчас задача уничтожать именно их", - подытожил Росс.

Напомним, астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что ждет Украину в августе, продолжит ли Россия терроризировать наши города и уничтожать архитектуру, а также жителям каких городов стоит быть максимально осторожными и когда наконец-то закончится война.

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