Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, каким будет конец зимы для Украины, действительно ли РФ готовит новое наступление, а также о том, когда закончится эта война.

Влад, расскажите, каким февраль будет для Украины.

В феврале Плутон входит в зодиакальный знак Водолея. Это принесет много волнений, сложных энергий. Этот месяц можно назвать непростым и трансформационным. Эти периоды сложно переживаются, особенно после 10 февраля.

Если ранее Запад говорил, что не даст оружия и склонял нас к перемирию, то в феврале ситуация изменится. Скорее всего, будет принято решение добивать Россию. Месяц будет довольно-таки напряженным.

Видео дня

Когда Марс соединится с Плутоном, как это было в 2022 году, начнется новый цикл войны, будет большое противостояние между НАТО и Российской Федерацией. Могут быть неожиданные перестрелки и обострение в Сувалкском коридоре.

Будут ли массированные атаки по Украине в конце зимы?

Да, обстрелы будут продолжаться. Более того, в феврале ситуация может обостриться, потому что в этот период будут самые масштабные атаки ракетами и дронами, которые полетят в Украину. Они будут опаснее, чем были ранее.

Особенно напряженные аспекты между 8 и 12 февраля, 16 и 20 февраля.

В зоне риска Харьков, Киев, Сумская область, Днепр и Днепропетровская область, Одесса и Одесская область, Херсон, Николаев, Хмельницкий и Львов.

Сейчас нас пугают тем, что в феврале Россия снова попытается наступать на Украину. Это правда или блеф?

Однозначно блеф. Никакого наступления в ближайшее время не будет. Все будут как вкопанные стоять в тех же местах. Россия захочет взять в "клещи" Харьков, могут быть какие-то продвижения на Купянском направлении. Самое уязвимое место, которое мы можем потерять - Часов Яр. Я думаю, что, скорее всего, они захватят Авдеевку.

Нападение на Киев Россия планирует совершить летом. Это будет происходить с помощью Беларуси. Если нам не дадут оружие, то в Киеве будут ходить оккупанты. Но я уверен, что мы получим помощь и отобьемся.

24 февраля будет годовщина полномасштабной войны в Украине. Чего нам ждать в этот день?

24 февраля будет большое удивление для РФ, потому что будет подготовлен документ от европейцев и американцев с конфискацией 300 млрд долларов в пользу Украины. Поэтому, конечно, они начнут нас бомбить прямо в эту дату, когда узнают, что их деньги дадут нам на помощь и нам будет хватать на оружие и отбивание их атак.

Кстати, астроэксперты говорят, что существует опасность для Верховной Рады. Так ли это?

Россия постоянно туда целится. Наше ППО уничтожает только 50% вражеских ракет. Но при этом оно расположено так, чтобы отбивать ракеты, которые летят на Крещатик, Верховную Раду и на Грушевского. Риск есть, но он небольшой. Думаю, Верховная Рада устоит.

Можно ли эту войну назвать Третьей мировой?

Я бы назвал полномасштабную войну Четвертой мировой, гибридной. Третья была холодной с 1946 по 1991 год, когда развалился Советский союз. Четвертая мировая началась в 2014 году. Все войны почему-то связаны с сочетанием цифр 4 и 1. Первая мировая началась в 1914 году, Вторая - в 1941-м, Третья - в 2014-м. С точки зрения нумерологии, мы можем так сказать.

С уверенностью также можно сказать, что в 2041 году будет закат всех мировых войн. К этому году все начнет завершаться. Мы войдем в золотой век после 2050 года, когда уже не будет никаких войн по всей планете.

Какие новости в ближайшее время нам стоит ждать из страны-агрессора?

Во-первых, может "воскреснуть" Евгений Пригожин. Также вскоре сменится власть в РФ, будет новый премьер-министр. Опасность поджидает и Ольгу Скабееву, Владимира Соловьева и других. Их могут отстрелить.

Можно ли ждать в феврале обмен пленными?

Он был на Новый год, а следующий будет после президенстких выборов в РФ, после 17 марта. До выборов никакого обмена не будет, потому что двойник Путина не захочет проявить слабость. А вот в марте и апреле, когда Белая Луна сойдется с Марсон и Ураном в знаке Украины, может состояться очень большой обмен.

Давайте обсудим еще одну важную тему - мобилизация. Удастся ли призвать 550 тысяч человек?

За месяц - нет. Ежемесячно будут набирать по 20 тысяч человек. Нас ждет новый закон по мобилизации, который выйдет в феврале. Но самое главное то, что по договору с Германией, Польшей, Ирландией и другими странами, они прекратят поддерживать мужчин-украинцев. Поэтому многие будут вынуждены возвращаться на родину, так как жить будет не за что. Все будет делаться для того, чтобы вернуть их домой и мобилизировать.

А будут ли призывать женщин?

Гарантирую, что нет.

Бытует мнение, что нужно призывать людей с 18 лет. Действительно ли могут принять такой закон?

Нет, с 18 до 25 лет призывать никого не будут, потому что все понимают, что нам нужно улучшать демографическую ситуацию в стране. Будут призывать мужчин в основном после 40, у которых уже есть дети. А те, кто еще не обзавелся потомками, трогать не будут. У них может быть только срочная служба, на фронт отправлять не будут. Единственное, по желанию они смогут туда попасть.

Задам вам вопрос, интересующий всех украинцев: когда закончится полномасштабная война?

В этом году не закончится, но есть нюанс. Если в апреле произойдет переворот в РФ, тогда у нас появятся шансы на ее окончание в апреле или мае.

ВСу надо брать в осаду Крым, куда уже невозможно будет поставлять ни боеприпасы, ни провизию, ни просто чтобы жить даже нормально гражданским людям. Поэтому да, в ближайшее время, это самое главное. И конечно игла находится в яйце: яйцо - это Крым, а игла - это Севастополь. Взятие Севастополя нашими войсками - это будет означать полную победу. И неважно, что будет твориться в Донецке, в Луганске. Когда мы возьмем Севастополь, когда мы возьмем Крым - все, война тут же закончится. Это может произойти в 2025 году.

Плюс нужно бить по Москве, потому что мы сражаемся именно с ней. Только москвичи могут остановить эту войну. Самое благоприятное время - лето и осень, когда у нас будут дальнобойные дроны. Мы сможет запустить их на Москву и уничтожить ее. Май может быть переломным в этом отношении.

Кстати, говорят, что в феврале погода не будет нас радовать. Чревато ли это какими-то новыми вирусами?

Украину действительно может штормить. Меркурий в соединении с Марсом сулит болезни, передающиеся воздушно-капельным путем. Они могут подкосить население. Но могу сказать, что вторая половина февраля будет более теплой. Морозы мы преодолеем.