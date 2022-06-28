Летом 2022 года украинцев ждут тяжелые времена. В августе ситуация должна начать постепенно разряжаться, и станет немного легче.
Такой прогноз сделал ведический астролог Игорь Нехаев в "Сніданку з 1+1".
"26 июня планета Марс перешла в знак войны и будет находиться в таком состоянии до 10 августа. В этот период возможна эскалация конфликта", – заявил астролог.
Также Нехаев указал на еще один неблагоприятный момент для Украины.
"В феврале 2022 года, когда началась война, Сатурн и Марс были вместе, это была сильная взрывчатая смесь. Так вот Сатурн 12 июля снова возвращается в то положение, в котором был в феврале, и будет в нем до конца года", – отметил он.
Напомним, астролог Анна Карпеева прогнозирует новую поворотную точку в войне в Украине, она ожидается в конце июле - начале августа. По ее словам, это будет кризисный момент.
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