Как рассказала Яна Тимощук, в феврале ВСУ могут освободить две области.

Астролог Яна Тимощук рассказала, что в феврале у Вооруженных сил Украины есть шанс выдворить оккупантов с некоторых территорий. С каких именно - читайте далее.

По словам Тимощук, хорошая энергия идет, связанная с Запорожской областью.

"Если туда будут направлены определенные силы, то мы можем освободить эту территорию в ближайшее время. Также я вижу энергию, связанную с кораблями и самолетами. Украина может уничтожить эту российскую технику", - сказала астролог в интервью УНИАН.

Видео дня

Она добавила, что в Херсонской области ВСУ также будут продвигаться.

"Но яркой энергии не будет, это будет скорее защитная позиция, а не контрнаступление", - добавила эксперт.

Кроме того, Тимощук рассказала, что пока Украине будет не хватать помощи от партнеров, однако ближе к концу лета мы получим обещанное.

"У нас идет энергия помощи, но она не будет масштабной. Ее будет не хватать. Осенью ситуация может улучшиться, но к этому моменту будут только обещания. Реальной помощи можно ждать только после Дня Независимости", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее астролог назвала города, которые вот-вот будут в огне.

Вас также могут заинтересовать новости: