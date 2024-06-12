Астролог ответила, когда в Украине не останется ни одного оккупанта

По ее словам, есть две даты, когда все может закончиться.

Астролог Альбина Пономаренко назвала даты, когда может закончиться война в Украине. По ее словам, есть оптимистичный и пессимистичный прогноз.

В комментарии YouTube-каналу "Поговорим" она сказала, что Саммит мира принесет свои результаты, благодаря которым вскоре в Украине может не остаться ни одного оккупанта.

По ее словам, есть две даты, когда в нашей стране может наступить мир - ноябрь 2024 года или апрель 2025 года.

"В астрологии есть несколько прогностических методов. Конец года имеет хороший аспект, и тогда может закончиться война в Украине. У меня большая надежда, что звезды нам помогут", - сказала Пономаренко.

Напомним, ранее мольфар назвал 5 городов, которые Россия забросает ракетами до конца лета. По словам Макса Гордеева, ситуация в Украине будет напряженной.

Также мольфар назвал период, когда ВСУ погонят оккупантов в шею. Гордеев говорит, что это может произойти в ближайшее время. Он добавил, что некоторые территории могут быть освобождены уже в 2024 году.

Вас также могут заинтересовать новости: