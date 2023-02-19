По словам Хомутовской, в зоне риска оказался центр и не только.

Экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, что 24 февраля украинцев ждет серьезная опасность. По ее словам, Россия не собирается останавливаться, поэтому продолжит обстреливать нашу страну.

"У России есть ракеты, поэтому 24 февраля могут быть четыре массированных атаки. А начнется это с вечера. Но есть и другой нюанс - Россия будет запускать ракеты по военным", - сказала эксперт на YouTube-канале "Мой мир".

Она добавила, что в зоне риска оказался центр Украины, частично может пострадать север. А вот жителей Западной Украины оккупанты попытаются лишить света и тепла.

"Центр - это топовое направление, именно туда Россия направит все ракеты. Частично могут зацепить север. Но мы справимся. А вот на западе будут попадания в объекты критической инфраструктуры - оккупанты попытаются лишить нас света и тепла. Могут пострадать магазины и места большого скопления людей. На востоке ситуация не изменится. Там будет продолжаться Армагеддон", - добавила Хомутовская.

Напомним, ранее астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что звезды обещают нам весной-2023, решится ли Владимир Путин на ядерную войну, когда умрет российский диктатор и когда весь мир узнает о победе Украины.

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