Астрологический прогноз. Что ждет Украину в июле 2024 года?

Астрологи дали детальный прогноз на месяц.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы ексклюзивно для УНИАН составили гороскоп для Украины на июль 2024 года. Давайте узнаем, какие события нас ждут в середине лета и к чему нам стоит быть готовыми.

Ранее эксперты говорили о том, что с 25 июня 2024 года по 8 августа 2024 года в годовой карте Украины будет наблюдаться еще один благоприятный астрологический период. Он будет связан с украинскими территориями и их возможным освобождением, улучшением и восстановлением логистики, разминированием, а также улучшением финансового состояния страны. Это хорошее время для решения вопросов, связанных с урожаем. В военной сфере будет наблюдаться позитивная динамика. Этот период будет характеризоваться более легкой энергетикой, чем предыдущий.

Параллельно с этим будут также происходить трансформации в астрологических периодах по основной натальной карте Украины, которые могут кардинально изменить ситуацию.

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В период с 25 июня 2024 по 12 июля 2024 года в основной натальной карте Украины будет усиливаться энергия планеты Марс, которая в данном случае является благоприятной для Украины. Это может дать положительную динамику в военных действиях. Для достижения целей в войне необходима эта энергия Марса.

"Мы заметили, что перед началом этого продуктивного периода был отстранен командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль, и его место занял бригадный генерал Андрей Гнатов. Это очень важное решение, и, возможно, оно сыграет позитивную роль", - говорят астрологи.

Юрий Содоль отвечал за оборону Мариуполя, Авдеевки, Очеретино, Волчанска, где практически во всех местах наблюдался прорыв врага. При этом, он не раз подвергался критике за свое халатное отношение к жизни солдат. Поэтому это очень важное событие и то, что оно произошло перед этим периодом, имеет значение, продолжили эксперты.

После12 июля 2024 года по 25 августа 2024 года в Украине наступит период, связанный с энергией трансформации и раздутия Раху, который в натальной карте Украины связан с телом и землями. В прошлый раз, когда был его подпериод, с 31 августа 2022 по 24 января 2023 год, произошли две самые успешные операции в этой войне, связанные с Харьковской и Херсонской областями. Важно отметить, что Солнце и Раху относятся враждебно друг к другу, поэтому в это время могут параллельно развиваться события, связанные с превышением украинской властью своих полномочий, что ещё больше усилит тенденции недовольства жителей Украины.

"Как мы видим, сейчас начинают складываться пазлы, направленные на достижение успеха на поле боя. Мы видим, что предыдущие астрологические подпериоды насытили и наполнили ВСУ боеприпасами и новыми возможностями. Наступает время активных действий и их результатов. Поэтому июль будет более продуктивным месяцем с военной точки зрения", - добавили Сухановы.

Июль также обещает быть насыщенным на различные громкие политические события – и в Украине, и в целом в мире.

Давайте теперь пройдемся по основным беспокойствам, которые сейчас остаются актуальными для украинцев.

• Энергетика. Астрологи не склоняются к тому, что в Украине осенью и зимой будет какой-то большой энергетический коллапс. Наоборот, они предполагают, что данную проблему будут как-то минимизировать и находить пути выхода из данной ситуации.

"Мы ожидаем, что осенью и зимой будет рост экономических показателей в Украине и улучшение в бизнес-среде, что невозможно было бы в случае энергетического коллапса. Следует ожидать мелких неудобств, но не крупномасштабные проблемы. В июле мы ожидаем позитивную динамику в этом вопросе", - говорят Сухановы.

• Мобилизация. Этот вопрос в июле может быть еще очень актуальным, связанным в том числе с нарушением законов. Однако с августа он уже может пойти на спад.

• Наступление врага. Если кто-то будет наступать и проявлять инициативу в войне в ближайшее время, то это будут Украина и ВСУ.

Давайте теперь разберем основные изменения в астрологических транзитах в июле.

• 7 июля Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в знак Зодиака Рак. Это водный знак Зодиака, поэтому всё, что связано с водой и отдыхом, будет находиться в центре внимания. Однако это положение делает водную стихию очень нестабильной из-за того, что качество проявления Венеры будет зависеть от положения Луны. В связи с этим нужно быть особенно внимательными к погодным условиям и оберегать себя от водных опасностей. Города Украины, расположенные возле воды, включая города Крыма, должны быть особо бдительными.

• 12 июля Марс (планета энергии, материи, страсти, физической силы, силы воли, решимости, войны, агрессии, спорта, азарта, мышц, огня, электричества, металла, пожара, казино) переходит в знак Зодиака Телец. Этот транзит может усиливать конфликты из-за ресурсов и чувственных наслаждений - в повседневной жизни и в формате государства. Марса через знак Зодиака Телец очень благоприятный для Украины, он будет убирать врагов Украины, все успешные наступательные операции ВСУ ранее были именно в этот планетарный период. Транзит Марса через знак Телец также неблагоприятно отобразится на России, может негативно влиять на представителей власти.

• 16 июля Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак Зодиака Рак. Этот транзит подчеркнёт различные социальные и правовые вопросы, связанные с детьми и водной стихией. Для Украины это двоякое положение, поскольку оно может усугубить внутренние существующие проблемы власти и усилить политическую активность. Вдобавок, этот транзит Солнца может нести в себе риски для лиц, находящихся у власти.

• 19 июля Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) перейдет в знак Зодиака Лев. Данный транзит может поднимать вопросы, связанные с властью, подсвечивать различные политические скандалы, а также акцентировать внимание на важности информационной открытости и интеграции технического прогресса IT-сферы в процессы власти. Данный транзит благоприятный для Украины, так как может делать ее опять в центре мирового внимания.

• 31 июля Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в знак Зодиака Лев. Данный транзит благоприятный для вопросов связанных с оформлением отношений, для презентаций различных творческих продуктов, он также может усиливать различные политические скандалы.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram – instagram.com/jyotishon

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