По словам астролога, есть риск применения ядерного оружия.

Астролог Яна Эзотеричка сделала расклад на картах Таро и определила, что ждет Украину в декабре 2022. По ее словам, российская армия начнет отходить с наших территорий, однако запугивания пока не прекратятся.

На своем YouTube-канале эксперт рассказала, что ситуация в Украине будет очень сложной, в том числе и с электроэнергией. Могут поступить предложения по партнерству, но, по словам Эзотерички, Украине не стоит на них соглашаться, так как это может усугубить ситуацию.

При этом она уверяет, что Россию ждут большие потери на фронте:

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"Может быть такое, что земли Украины уже поделили. Земельный вопрос будет остро стоять. Россия может отходить с территорий. Они понимают, что уже проиграли, но продолжают оставаться. С их стороны потери будут достаточно сильные".

Яна Эзотеричка отметила, что в декабре 2022 есть риск применения ядерного и химического оружие. Астролог предупреждает, что подготовка к этому будет тихой, будет много заговоров.

Напомним, ранее астролог Наталья Власенко сделала прогноз для Украины на декабрь 2022 года и выяснила, что нас ждет непростой период. По ее словам, планеты указывают на то, что Украина будто идет немного не туда из-за того, что кто-то сильно вмешивается к нам из заграницы, но по сути помощником не является.

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