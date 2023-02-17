По ее словам, все будет происходить очень быстро, завершение войны будет стремительным.

Экстрасенс и таролог Ольга Стогнушенко сделала прогноз по войне в Украине и предсказала, какой будет победа нашей страны. В интервью YouTube-каналу "КаПаБу" астрологический эксперт рассказала, что она будет очень стремительной, мгновенной:

"Возможно, будет такое, что, например, сегодня обстреливают, а завтра уже военных вывели. Что-то такое мгновенное, неожиданное. Мы будем настроены, что что-то еще случится, но этого не произойдет".

Таролог говорит, что, судя по раскладу по картам, такое впечатление, что вражеские войска понадобятся в какой-то другой стране, поэтому Россия заберет своих военных и оружие с нашей земли.

Стогнушенко допускает подписание договоров с РФ, но это произойдет позже, не сразу после прекращения войны. Это фактически будет капитуляция, но Россия этого не признает, в документах, возможно, это будет прописано по-другому.

Ранее таролог Ирина Клевер заявила, что весной 2023 года Украина наконец почувствует облегчение, это произойдет в конце марта, после 25-го числа. По ее словам, сейчас продолжается переломный момент, который ведет к окончанию войны. "Есть переломный момент первый, второй, третий, а этот уже - завершающий", — сказала астрологический эксперт.

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