По его словам, украинским защитникам для контрнаступательных действий стоит выбрать "королевский градус".

За более чем 100 дней полномасштабной войны Россия не достигла ни одной стратегической цели в Украине. А ВСУ успешно переходят в контрнаступление на отдельных направлениях.

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что наиболее благоприятным временем для широкомасштабного контрнаступления украинских войск будет конец июля 2022 года, передает Апостроф.

По его словам, украинским защитникам для контрнаступательных действий на фронте стоит выбрать "королевский градус" - 29-30 июля. Если ВСУ начнут атаковать российских оккупантов в эти дни, то успех гарантирован.

"Если мы пойдем в это время в контрнаступление по всем направлениям, то ситуация будет за нами. Поэтому, дорогие полководцы, военачальники, начинайте свою антитеррористическую деятельность – контрнаступление в конце июля. Это самое благоприятное время для этого. Особенно, если вы выберете дату 29 июля. По всем направлениям вперед. Это будет именно оно, и мы тогда победим, это уж точно", - отметил астролог.

Отметим, "королевские градусы" означают, что это время увенчается положительной энергией и наиболее благоприятными условиями для проявления лучших качеств чего-либо. В случае ВСУ - для побед украинских воинов.

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