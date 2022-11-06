В ноябре ситуация будет опасной.

Астролог Влад Росс сделал прогноз для Украины на ноябрь 2022 года. По его словам, оккупанты могут захватить еще одну АЭС. Он отметил, что россияне хотят оставить украинцев без электроэнергии.

В комментарии "Главреду" эксперт сказал, что в гороскопе Украины складывается жесткая оппозиция транзитного Урана к Плутону в карте рождения:

"Плутон – это атомные станции, атомная энергетика. Есть угроза, что будет захвачена еще и Ровенская АЭС. Путин хочет поставить нашу страну на колени в плане энергообеспечения, полностью обесточить и сделать так, чтобы Украина замерзла".

Однако Росс утешил тем, что Каховская ГЭС взорвана не будет. Он уверен, что Россия может ударить ядерным оружием по мостам, но взорвать ГЭС не решится.

"После этого Путин может нанести стратегический ядерный удар по Вашингтону, поскольку его мечта – разнести Пентагон и уничтожить Вашингтон с Нью-Йорком", – добавил Росс.

Напомним, ранее астролог ошарашила прогнозом по войне на ноябрь 2022.

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