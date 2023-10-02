Читайте подробный гороскоп для каждого знака Зодиака.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 3 октября 2023 года для всех знаков Зодиака. Что карты Таро предвещают именно вам - читайте дальше.

Овен

Неспокойный период продлится до вечера. Случаются неожиданности, к которым вы не готовы. Сосредоточьтесь, Уберите эмоции, и все начнет получаться. Вечер проведите в покое. Нервное перенапряжение может спровоцировать болезнь.

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Телец

Шансы на успех очень высоки. Открываются новые возможности. Не отвлекайтесь на пустые разговоры и будьте внимательны. В семье возможны разногласия и споры. Острых тем лучше не поднимать.

Близнецы

Окутает энергия покоя. Возникают небольшие трудности, но быстро решаются. Удачной окажется поездка. Сегодня хорошо встречаться с единомышленниками, делиться идеями и обмениваться опытом.

Рак

Утро сложное, дела могут продвигаться слишком медленно. Нельзя переутомляться и брать на себя многое. Помните об отдыхе. Ситуация начнет меняться после обеда. Вы сможете успешно завершить работу и хорошо проведете время в кругу друзей.

Лев

Преобладают положительные тенденции. Понедельник обещает трудности, с которыми можно легко справиться. Возможны удачные совпадения и приятные неожиданности.

Дева

Может не заладиться общение с окружающими людьми. Ваше отношение предвзято, и это чувствуется. Ограничьтесь общением с ближайшим кругом. Вечер лучше провести дома с семьей.

Весы

Сохраняйте спокойствие и не нервничайте по пустякам. Вторник пройдет плодотворно, если сумеете сохранить ровное настроение. Близкие могут попросить о помощи. Подумайте, что вы можете для них сделать.

Скорпион

Настойчивость и изобретательность помогают преуспеть в делах, которые раньше не выходили. Вы продуктивны как никогда. Возьмите от этого дня максимум.

Стрелец

Эмоциональный фон неблагоприятен, и задуманное вряд ли будет получаться. Поменяйте планы, пока не стало слишком поздно. Приятные впечатления подарит поездка, встреча со старым другом.

Козерог

Вы не видите реальное положение дел, склонны к иллюзиям и ошибкам. Советуйтесь с профессионалами, и не берите на себя новые обязательства. Вероятны какие-то бытовые проблемы, требующие затрат.

Водолей

День просто замечательный. Вы полны энтузиазма, и легко справляетесь с решением сложных вопросов. Если в чем-то сомневаетесь, можете спокойно довериться интуиции. Интересно пройдут встречи, в том числе романтические.

Рыбы

День напряженный, но деятельность приносит плоды. Ваши успехи могут быть отмечены начальством. Вероятны предложения, перед которыми будет сложно устоять.

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