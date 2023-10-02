Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 3 октября 2023 года для всех знаков Зодиака. Что карты Таро предвещают именно вам - читайте дальше.
Овен
Неспокойный период продлится до вечера. Случаются неожиданности, к которым вы не готовы. Сосредоточьтесь, Уберите эмоции, и все начнет получаться. Вечер проведите в покое. Нервное перенапряжение может спровоцировать болезнь.
Телец
Шансы на успех очень высоки. Открываются новые возможности. Не отвлекайтесь на пустые разговоры и будьте внимательны. В семье возможны разногласия и споры. Острых тем лучше не поднимать.
Близнецы
Окутает энергия покоя. Возникают небольшие трудности, но быстро решаются. Удачной окажется поездка. Сегодня хорошо встречаться с единомышленниками, делиться идеями и обмениваться опытом.
Рак
Утро сложное, дела могут продвигаться слишком медленно. Нельзя переутомляться и брать на себя многое. Помните об отдыхе. Ситуация начнет меняться после обеда. Вы сможете успешно завершить работу и хорошо проведете время в кругу друзей.
Лев
Преобладают положительные тенденции. Понедельник обещает трудности, с которыми можно легко справиться. Возможны удачные совпадения и приятные неожиданности.
Дева
Может не заладиться общение с окружающими людьми. Ваше отношение предвзято, и это чувствуется. Ограничьтесь общением с ближайшим кругом. Вечер лучше провести дома с семьей.
Весы
Сохраняйте спокойствие и не нервничайте по пустякам. Вторник пройдет плодотворно, если сумеете сохранить ровное настроение. Близкие могут попросить о помощи. Подумайте, что вы можете для них сделать.
Скорпион
Настойчивость и изобретательность помогают преуспеть в делах, которые раньше не выходили. Вы продуктивны как никогда. Возьмите от этого дня максимум.
Стрелец
Эмоциональный фон неблагоприятен, и задуманное вряд ли будет получаться. Поменяйте планы, пока не стало слишком поздно. Приятные впечатления подарит поездка, встреча со старым другом.
Козерог
Вы не видите реальное положение дел, склонны к иллюзиям и ошибкам. Советуйтесь с профессионалами, и не берите на себя новые обязательства. Вероятны какие-то бытовые проблемы, требующие затрат.
Водолей
День просто замечательный. Вы полны энтузиазма, и легко справляетесь с решением сложных вопросов. Если в чем-то сомневаетесь, можете спокойно довериться интуиции. Интересно пройдут встречи, в том числе романтические.
Рыбы
День напряженный, но деятельность приносит плоды. Ваши успехи могут быть отмечены начальством. Вероятны предложения, перед которыми будет сложно устоять.