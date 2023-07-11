Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Эзотерики составили прогноз на 12 июля 2023 года для всех знаков Зодиака по картам Таро. Что этот день сулит именно вам - читайте далее.

Овен

Овны могут быть обманутыми со стороны близкого человека. Вероятно, он что-то от вас скрывал, а теперь правда вскроется и вы будете неприятно удивлены. Сохраняйте спокойствие.

Видео дня

Телец

В этот день Тельцы окунуться в мир любви. Одинокие представители этого зодиакального созвездия могут встретить свою судьбу, а семейные - решиться на новый уровень в отношениях. Будьте счастливы!

Близнецы

В вашу жизнь придут хорошие перемены, которые не только вас порадуют, но и позволят вам улучшить свой быт. Что это значит? Вам могут предложить новое место работы с высоким доходом.

Рак

Если вы хотите сблизиться с каким-то человеком, вам нужно заслужить его доверие. Будьте добрее и коммуникабельнее, тогда у вас все получится! Не бойтесь проявлять свои эмоции.

Лев

Вместе со второй половинкой вы можете совершить какой-то безумный поступок, которые не только вас сблизит, но и подарит вам осознание, что вы друг за другом готовы пойти на край света.

Дева

Судьба поставит Дев перед сложным выбором, от которого будет зависеть их будущее. Не рубите с плеча. Астрологи советуют вам все хорошо обдумать, а только потом принимать решения.

Весы

Весам также предстоит сделать важный выбор, однако он будет касаться рабочей сферы. Возможно, вам предложат новый проект или вообще новое место работы. Соглашайтесь, если чувствуете в себе силы.

Скорпион

Первую половину дня вам придется посвятить решению рабочих вопросов. Вы будете крутиться, как белка в колесе. Но уже вечером вам удастся отдохнуть в компании приятных людей.

Стрелец

Стрельцам стоит уделить внимание своей семье. Возможно, в последнее время вы немного отдалились друг от друга, но уже завтра сможете наверстать упущенное.

Козерог

С самого утра Козероги будут чувствовать в себе невероятную силу и энергию, которая позволит им с легкостью справиться со всеми делами и посвятить время приятному отдыху в компании любимого человека.

Водолей

Водолеи могут вернуть себе свое. Это значит, что вы можете вернуть деньги, которые ранее кому-то одалживали, а также в вашу жизнь может вернуться человек из прошлого.

Рыбы

У Рыб могут возникнуть проблемы с деньгами. Эзотерики советуют вам затянуть пояс потуже и подумать над тем, чтобы найти новый источник дохода.

Вас также могут заинтересовать новости: