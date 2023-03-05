Также она рассказала, предоставит ли Иран или Китай новое оружие для РФ.

Экстрасенс и шаманка Сейраш рассказала, чего следует ожидать в марте. Она спрогнозировала, будет ли РФ устраивать новые ракетные атаки в начале весны.

Сейраш дала прогноз, который ошеломит и утешит многих. В марте уже не будет таких атак, которые были осенью или зимой.

"Ракетные удары на март все равно будут, они будут пытаться сделать какую-то полумассированную атаку. Я не имею в виду уже залп 150 ракет, которых у них уже нет. Оно будет этаким г*вном... То дроны летят, то шарики летят, то какие-то ракеты летят, то фальш-цели", - отметила Сейраш в интервью YouTube-каналу "Прогноз".

Видео дня

Также шаманка рассказала, предоставит ли Иран или Китай новое оружие для РФ. По ее мнению, оккупантам не стоит ждать "ленд-лиз", они не получат чего-то существенного или нового.

Оккупантам не удастся достичь перелома благодаря оружию, которое им предоставляет Иран. Шаманка уверена, все планы РФ провалятся.

Война в Украине - что говорят экстрасенсы

Ранее маг Шептицкий назвал опасные даты марта. Экстрасенс предсказал дни, в которые на фронте будет держаться сильнейшая активность. Кроме этого, астролог Анна Ефремова предсказала обострение по всем фронтам. Она считает, что есть опасность для человеческих жизней.

Известная астролог Ольга Медвецкая спрогнозировала опасный период в марте 2023 года. Она считает, что в середине месяца возможны ракетные атаки.

Вас также могут заинтересовать новости: