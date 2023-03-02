Экстрасенс предвидел дни, в которые на фронте будет держаться самая сильная активность.

Экстрасенс Роман Шептицкий напугал прогнозом на март 2023 года. Он заявил, что в течение месяца будет несколько дней, когда энергия будет переменчивой, что может негативно отразиться на ситуации вдоль линии фронта.

Так, Шептицкий уточнил, что напряженными днями будут 2-3 марта, а также 23 марта. Делая прогноз на начало месяца, он сказал:

"Действительно символическая карта выпадает, потому что она говорит о том, что легко не будет. Аркан огня, аркан угроз, битвы… Дай Бог, чтобы эти битвы сейчас касались изгнания врага из Украины".

Шептицкий уточнил, что оккупанты будут пытаться захватить как можно больше украинской земли, пока ВСУ не получили новый пакет военной помощи. Роман уточнил, что указанные даты будут переломными, и помогут определить дальнейший ход боевых действий.

"Выпадает в классической колоде девятка мечей - это аркан скорби. Энергия обостряется, потому что врага придётся гнать. Тем, кто сейчас находится на оккупированных территориях, нужно быть особенно внимательными и осторожными. Еще одна карта - это заморозка/разморозка. Ранее в своих прогнозах я говорил, что будет заморозка активного продвижения, а весной будет будто бы последний акт этих боевых действий. Как раз в марте произойдет разморозка процессов. Мы будем не просто качественно держать оборону, а получим новые возможности для победы", - объяснил Роман Шептицкий.

Напомним, составлен таро-гороскоп на март 2023 от Анжелы Перл.

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