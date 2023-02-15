Карты Таро советуют Львам перестать все контролировать.

В четверг, 16 февраля, Весам стоит ждать магического стечения обстоятельств. А вот Близнецам предстоит сделать сложный выбор. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овны рискуют сильно утомиться. Вам придется взвалить на себя много дел, однако награда за труды не заставит себя долго ждать.

Телец

Тельцов ждет день, когда им придется справляться с трудностями самостоятельно. Не стоит ждать помощи, боритесь с невзгодами, полагаясь только на свои силы.

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Близнецы

Близнецам нужно сделать сложный выбор. Решите, что для вас важнее - погоня за призрачной мечтой или достижение реальных целей.

Рак

Ракам не стоит перетруждаться. Откажитесь от лишней суеты и постарайтесь отдохнуть, вам нужно набраться сил.

Лев

Карты Таро советуют Львам перестать все контролировать. Пришло время отпустить ситуацию и постараться плыть по течению.

Дева

Дев будет одолевать внутреннее противоречие. Вы устали от людей, но не можете находиться в одиночестве, найдите того, кто вас не раздражает.

Весы

16 февраля Весы поверят в волшебство. Все решит случай, счастливое стечение обстоятельств. Не вмешивайтесь в замысел вселенной и просто наблюдайте.

Скорпион

Скорпионам стоит притаиться. Переведите дух и внимательно осмотритесь, вы готовы к глобальным переменам, но можете оступиться, если поторопитесь.

Стрелец

Карты Таро советуют Стрельцам проработать свою чрезмерную эмоциональность. Научитесь сдерживать гнев, иначе рискуете сильно пострадать.

Козерог

Козероги могут расствориться в бесполезных делах и потерять главную цель своей жизни. Не стоит браться за все, что вам предлагают.

Водолей

16 февраля Водолеи могут встретить нового друга. Однако не стоит раскрывать ему все свои секреты, некоторые тайны лучше оставить при себе.

Рыбы

Рыбы могут ликовать, они наконец-то поставят на место обидчиков. Правосудие восторжествует, вы докажете всем вокруг, что были правы.

Ранее астрологи рассказали, что жизнь этих знаков Зодиака наполнится неземным счастьем уже на выходных.

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