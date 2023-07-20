Многим знакам стоит подготовиться к испытаниям.

Эзотерики составили прогноз на 21 июля 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Овен

Карты предвещают вам перемены в личной жизни. Это значит, что вы можете встретить свою вторую половинку, но только в том случае, если откроете свое сердце для любви. Семейные Овны проведут отличный день с партнером.

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Телец

В первой половине дня вам придется сильно понервничать, так как могут гореть сроки сдачи проекта на работе или вы допустите какую-то ошибку, однако вечером вам все же лучше успокоиться и провести время с семьей.

Близнецы

Близнецам стоит правильно расставить приоритеты, чтобы какая-то из сфер их жизнедеятельности не пострадала. Старайтесь находить баланс и тогда у вас не будет никаких проблем.

Рак

Вам стоит отпустить обиды прошлого, чтобы начать счастливую жизнь. Не пытайтесь держаться за то, что причиняет вам боль. Потому что оно будет только разрушать вашу эмоциональную стабильность.

Лев

У Львов могут возникнуть спорные вопросы с окружающими. Не пытайтесь доказывать свою точку зрения, так как вероятность того, что вас услышат, очень низкая. Попытайтесь просто избегать конфликтных ситуаций.

Дева

День будет максимально неожиданным для вас. Ждите повороты судьбы и не всегда приятные. Вам придется подстраиваться под разные ситуации, многое будет зависеть от вашей реакции.

Весы

А вот Весов ждут перемены к лучшему. Звезды сулят вам прекрасный период, когда вы можете расслабиться и получать удовольствие от жизни. Все будет так, как вы сами того хотите.

Скорпион

Вас ждут вызовы судьбы, которые вам придется преодолевать здесь и сейчас. Даже не пытайтесь отложить проблемы на потом, так как ситуация может только усугубиться. Ваша реакция должна быть молниеносной.

Стрелец

Вам придется сделать важный выбор в жизни. Однако изначально астрологи рекомендуют вам хорошо подумать, взвесить все "за" и "против", и только потом принимать какое-то решение.

Козерог

Вы можете начать что-то новое. Оно принесет вам невероятный успех. Однако не стоит полагаться только на Вселенную. Работать придется много и сил потратите вы немало.

Водолей

В вашей жизни возникнут трудности, которые испортят вам настроение. С чем они будут связаны наверняка неизвестно, однако они буквально выбьют почву из-под ваших ног. Держитесь!

Рыбы

Если вас не устраивает ваша жизнь, то пришло время что-то в ней поменять. Не бойтесь экспериментировать, искать себя, новые хобби и увлечения. Разукрасьте сами свою жизнь.

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