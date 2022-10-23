Не повезет только трем знакам Зодиака.

Астрологи рассказали, что с 23 октября Венера переходит в знак Зодиака Скорпион и пробудет там до 15 ноября. В этот период некоторым знакам Зодиака очень не повезет в личной жизни.

Лев

Львы могут расстаться со своей второй половинкой из-за разногласий в принципиально важных вопросах. Вы привыкли гнуть свою линию и добиваться желаемого любыми способами. Эксперты говорят, что с одной стороны - это хорошо, а с другой - вы рискуете поссориться с близкими людьми. Чтобы избежать фатальных последствий, вам стоит быть более мягкими и лояльными, иногда поддаваться другим.

Телец

Венера в Скорпионе лишит Тельцов жизненной энергии, а это значит, что у них все будет буквально валиться из рук. Вы испытаете упадок сил, что не позволит вам решать накопившиеся проблемы. Справиться с этим в одиночку будет сложно, поэтому вам рекомендуется заручиться поддержкой близких. Также в период с 23 октября по 15 ноября вы можете быть очень жестокими со своими партнерами, что приведет к разрыву отношений.

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Весы

Вас также ждут трудности на любовном поприще и не только. Повышенная утомляемость скажется на ваших отношениях с окружающими. Вы рискуете попасть в скандал, который обернется для вас очень серьезными последствиями. Астрологи советуют вам быть более сговорчивыми, больше отдыхать и не тратить свою энергию на ненужные конфликты.

Напомним, затмение 25 октября может оказаться фатальным для этих знаков Зодиака.

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