В феврале, заявил он, ожидается великая битва за территории.

Ясновидящий Валерий Шатилович спрогнозировал крупные бои на воде, примерно половина российского флота будет уничтожена или повреждена в течение полугода. В интервью YouTube-каналу "Прогноз" он заявил:

"Очень большой бой будет на воде, освобождение морских территорий в течение ближайших месяцев".

Кроме того, астрологический эксперт утверждает, что в феврале-марте будет "бавовна" на некоторых российских заводах по изготовлению ракет. По его словам, сейчас Украина накапливает силы, после чего будут хорошие результаты.

Также Шатилович рассказал, каким будет февраль 2023 для Украины ожидаются тяжелые бои, которые закончатся в марте освобождением территорий. "Многие территории будут освобождены, но не все", — утверждает он.

По словам ясновидящего, в 2023 году не будет повторного вторжения в Украину, эта угроза миновала еще в 2022-ом. "Сейчас такой вариант развития событий не сложился, этого не будет", — говорит астроэксперт.

Ранее мольфар из Карпат Василий Юращук рассказал, закончится ли война в Украине в 2023 году и назвал ключевую для нашей страны дату, это 22 марта.

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