По словам Ольги Медвецкой, оккупанты будут пытаться прорваться.

Астролог Ольга Медвецкая сделала прогноз для Украины на февраль и выяснила, что первая неделя месяца будет особо опасной. По ее словам, может быть блэкаут и даже покушение на президента Владимира Зеленского.

Она добавила, что вблизи 5 февраля оккупанты могут попытаться осуществить прорыв. Вторая неделя февраля (6-12 числа) сулит нам опасность с неба, а также риск повреждения средств коммуникации и транспортных средств.

Вблизи 20 февраля увеличивается риск массированных обстрелов. Однако, продолжила Медвецкая, в этот же период Украина может получить помощь в виде оружия.

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Кроме того, в конце февраля, как говорит Медвецкая, украинцы могут почувствовать какие-то ограничения, это же касается и власти.

"Возможно, это отсутствие разрешения принимать какие-то виды оружия или предпринять те действия во время войны, которые нам нужны", - написала Медвецкая на своей странице в Instagram.

Напомним, астролог назвал даты, когда нас накроют ракетами со всех сторон.

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