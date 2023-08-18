Им будет везти буквально во всем.

Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых сентябрь будет крайне удачным. Они могут ни о чем не переживать, ведь все будет складываться так, как они сами хотят.

Козерог

Козерогам очень повезет в сентябре в карьерном плане. Вам может поступить очень выгодное предложение по работе, которое вмиг решит ваши финансовые проблемы. Кроме того, вы можете получить и новую должность, а вместе с ней и власть. С вами начнут советоваться по всем вопросам, вам будут доверять, а команда будет идти за вами, так как именно вы будете лидером.

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Однако вам стоит научиться доверять. Порой вы держите людей на расстоянии, но так у вас нет шансов сблизиться и узнать друг друга получше, чтобы и дальше вместе добиваться новых высот.

Водолей

Для Водолеев сентябрь также будет вполне удачным. Они могут реализоваться в семейных делах. Это значит, что они больше времени будут проводить со своими близкими, больше узнают об их желаниях и стремлениях, начнут больше доверять друг другу и самое главное - слышать партнера.

Уже в сентябре вы можете заключить брак и даже решиться на пополнение в семье. Не стоит медлить, если вы уверены в своем выборе. А вот одинокие Водолеи могут найти свою любовь на всю жизнь.

Напомним, только для трех знаков Зодиака конец августа пройдет под счастливой звездой.

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