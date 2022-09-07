Водолеев постигнут неудачи на работе и в личной жизни.

Осень - время новых возможностей и перспектив. Но не для всех знаков Зодиака. Некоторые представители зодиакального созвездия потерпят настоящее фиаско.

Астрологи выделили два знака Зодиака, для которых период с сентября по ноябрь станет настоящим испытанием.

Водолей - неудачи на работе и в личной жизни

В жизни этого знака Зодиака наступила настоящая черная полоса. Водолеев постигнут неудачи на работе и в личной жизни. Постарайтесь не конфликтовать с коллегами, иначе это приведет к неприятным последствиям. В личной жизни их ждут расставания и серьезные ссоры.

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Близнецы - финансовые проблемы

Вот кого ждет ветер в кошельке, так это Близнецов. Этот знак Зодиака привык жить на широкую ногу, а копить сейчас возможности нет. Поэтому "привет, период безденежья". Осень станет настоящим испытанием для представителя зодиакального созвездия.

Ранее астрологи назвали два знака Зодиака, жизнь которых изменится уже совсем скоро. Их ждут глобальные перемены, которые точно им понравятся.

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