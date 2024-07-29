Удача будет ходить по пятам трех знаков Зодиака всю неделю: кому повезет

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Астрологи назвали три знака Зодиака, которым очень повезет в период с 29 июля по 4 августа. Удача будет ходить за ними по пятам всю неделю, поэтому они могут смело двигаться навстречу своим мечтам.

Лев

Львам очень повезет в рабочих вопросах. Ваши старания и усилия будут оценены начальством, поэтому вы можете расчитывать на премию. Кроме того, если у вас есть какие-то гениальные идеи, то смело обсуждайте их с коллегами. Вам может поступить помощь оттуда, откуда вы не ждали.

Видео дня

В личной жизни наступит расцвет. Если у вас есть партнер, то на этой неделе ваши отношения выйдут на новый уровень.

Овен

Овны почувствуют прилив сил и энергии, что позволит им с еще большим энтузиазмом добиваться своих целей. На этой неделе вы можете улучшить свое благосостояние. Интересно, что делать для этого особо ничего и не придется. Просто живите и продолжайте делать свое дело, а судьба вам поможет.

Принимайте все дары Вселенной с благодарностью и цените это.

Весы

Весы наконец смогут ощутить равновесие во всех сферах своей жизнедеятельности. Для этого вам нужно правильно расставить приоритеты. В целом на работе у вас все будет отлично, а личная жизнь заиграет новыми красками.

Также на этой неделе вы можете найти новых партнеров, с которыми захотите создать собственный бизнес.

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