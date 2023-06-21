Звезды сулят им проблемы уже совсем скоро.

Астрологи назвали три знака Зодиака, в жизни которых произойдут не самые приятные события уже в ближайшее время. Им стоит быть готовыми к тому, что все пойдет не по плану.

Близнецы

Близнецы рискуют разорвать отношения со своей второй половинкой. У вас могут возникнуть серьезные проблемы с доверием и пониманием друг друга. Возможно, вы давно отдалились друг от друга, и теперь ваша любовь не такая сильная и прочная. Астрологи говорят, что, конечно, вам будет больно, но время лечит. Не пытайтесь вернуть то, без чего ваша жизнь может быть лучше. Смотрите вперед и верьте в то, что совсем скоро найдете того человека, с которым больше никогда не расстанетесь.

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Телец

Тельцам конец июня сулит большие проблемы с деньгами. Вы можете стать жертвой мошенников, которые захотят наживаться на вас. Эксперты предупреждают вас, чтобы вы не совершали онлайн-покупки, слепо не доверяли малознакомым людям и обязательно проверяли все чеки, так сказать, не отходя от кассы. В противном случае вы можете остаться без копейки денег, что очень пошатнет вашу финансовую стабильность.

Стрелец

Стрельцы уже в ближайшее время могут рассориться как со своими близкими людьми, так и с друзьями и коллегами. Порой вы не следите за своим языком, что чревато негативными последствиями. Астрологи уверяют, что если вы не закроете свой рот на замок и не перестанете сплетничать и хамить людям, то уже совсем скоро лишитесь всех тех, кто был вам дорог. Следите за своим поведением!

Напомним, жизнь трех знаков Зодиака вскоре заиграет новыми красками.

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