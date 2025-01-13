У трех знаков Зодиака начинается 'черная полоса' уже сейчас

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Для трех знаков Зодиака эта неделя будет крайне сложной. Им предстоит столкнуться с испытаниями, которые могут выбить почву из-под их ног. Период будет сложный, но они со всем справятся.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Близнецы

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Для Близнецов наступает период испытаний. Конфликты с близкими или коллегами могут обостриться, и вы почувствуете, что поддержка, на которую вы рассчитывали, исчезает. На работе могут возникнуть неожиданные трудности, связанные с задержками или критикой. Важно сохранять спокойствие и не ввязываться в спорные ситуации — это поможет минимизировать последствия.

Дева

Девы могут столкнуться с ситуацией, когда их планы начнут рушиться один за другим. Ваши усилия могут остаться незамеченными, а недопонимание с окружающими только усугубит ситуацию. В сфере финансов возможны неожиданные траты или упущенные возможности. Сосредоточьтесь на своих целях и избегайте рискованных решений.

Козерог

Козероги ощутят давление обстоятельств. В ближайшие дни могут появиться задачи, которые потребуют максимальной концентрации, но сил будет недостаточно. Личные отношения тоже могут пошатнуться из-за обостренного восприятия критики. Важно не брать на себя лишнюю ответственность и не отчаиваться — этот период временный, и скоро вы восстановите равновесие.

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