Женщины, рожденные под этими знаками, рискуют испортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с неприятностями в различных сферах жизни на следующей неделе – в период с 12 до 18 декабря.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Женщины, рожденные под этими знаками, рискуют испортить себе жизнь.

У женщин этих знаков Зодиака начинается "черная полоса"

Погрузиться в отчаяние в указанный период рискуют женщины-Близнецы. Причиной тому могут стать недостижимые цели. Чересчур завышенные запросы и требования к мужчине и к миру в целом ощутимо подпортят настроение представительницам данного знака. Астрологи рекомендуют им не играть с судьбой, а уделить время чему-то действительно важному.

Видео дня

Неудачная неделя ждет женщин-Раков. Для них наступает не лучшее время, как для работы, так и для любви. Лучшим решением для них сейчас будет не торопиться в делах и поисках второй половинки, а сконцентрироваться на себе и своих потребностях.

Переменчивое настроение, которое может стать причиной мелких и неприятных ошибок, будет одолевать женщин-Водолеев на следующей неделе. Также по прогнозам астрологов, они рискуют столкнуться с неуверенностью в себе, которая не даст им двигаться вперед.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительниц которых будет сопровождать удача на следующей неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: