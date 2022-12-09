Рожденным под этими знаками женщин ждут кардинальные перемены.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительниц которых будет сопровождать удача на следующей неделе – в период с 12 до 18 декабря.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины получат возможность изменить свою жизнь к лучшему.

Женщины этих знаков Зодиака кардинально изменят жизнь

Судьбоносной следующая неделя может оказаться для Львиц. Представительницы данного знака с большой вероятностью смогут наконец-то преодолеть препятствия на пути, которые мешают им быть счастливыми и наслаждаться жизнью. Астрологи советуют обратиться к глубинам подсознания, чтобы наверняка изменить свою судьбу к лучшему. В целом в указанный период у Львиц получится высвободить свой скрытый потенциал.

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Удачная неделя ждет рожденных под знаком Козерога. Женские радости и яркие впечатления наполнят их жизнь, освободив от рутины. Главным условием для этого будет – не фокусировать внимание на негативе, не отказываться от шансов и возможностей, смело принимать перемены и проявлять инициативу.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых выходные 10-11 декабря принесут слезы и разочарования.

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