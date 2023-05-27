Рожденным под этими знаками женщинам лучше быть максимально осторожными.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых рискуют подпортить себе жизнь на следующей неделе, в период с 29 мая до 4 июня включительно.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками женщинам лучше быть максимально осторожными.

Неудачницы недели по знаку Зодиака - кто в списке

Столкнуться с неприятностями на следующей неделе есть риск у женщин-Скорпионов. Им очень важно различать негативных людей от положительных и не поддаваться всякого рода искушениям. Указанный период лучше всего провести в кругу близких людей и спокойно планировать будущее. В таком случае получится избежать неприятностей.

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Неудачную неделю Звезды сулят женщинам-Козерогам. У них может возрастать уровень беспокойства. Им предстоит гибко адаптироваться к быстро меняющимся событиям. Получится далеко не у всех. У остальных будет череда неприятных событий. Им придется заново наверстывать, чтобы вернуться в привычную колею.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых будут особенно успешными на следующей неделе.

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