Только два знака Зодиака в зоне риска.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которым конец июля принесет новые испытания. Вселенная будто решила проверить их на прочность, поэтому им стоит остерегаться поворотов судьбы.

Рыбы

Рыбы могут столкнуться с серьезными проблемами на работе. Вы находитесь в зоне риска в плане увольнения. Порой вы слишком окунаетесь в вымышленный мир и забываете, что реальность другая. Вы витаете в облаках, много мечтаете, живете в мире Барби и розовых единорогов - все это негативно отражается на вашей реальной жизни.

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Начальство может высказать вам свое недовольство, ведь ваша продуктивность порой резко снижается. Готовьтесь к серьезному разговору, который может закончиться не самыми приятными последствиями.

Стрелец

У Стрельцов тоже грядет опасный период, когда они могут столкнуться с проблемами не только на работе, но и дома. В первую очередь пострадают ваши отношения с близкими людьми, так как вы не всегда готовы слушать и слышать. Порой вы настаиваете только на своей точке зрения, даже не подозревая, что она может быть ошибочной.

Поэтому уже в ближайшее время у вас будут скандалы, которые значительно испортят вам настроение. Домашние проблемы негативно отразятся и на работе. Ваша продуктивность снизится, вы можете допустить ошибку, а поэтому руководство может сделать вам выговор.

Напомним, эта неделя подарит настоящее чудо трем знакам Зодиака.

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