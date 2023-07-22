Переживать стоит представителям двух знаков Зодиака.

Новая неделя (с 24 по 30 июля) станет для представителей двух знаков Зодиака началом "черной полосы". Их настигнет карма, придется расплачиваться за все ошибки прошлого. Кому ждать беды - читайте ниже.

Телец

Астрологи сулят Тельцам большие проблемы в личной жизни. Вы можете поссориться с любимым человеком, скандалы будут слишком громкими. Это случится из-за того, что партнер мог затаить на вас обиду из-за каких-то ваших поступков в прошлом.

И если вы не хотите, чтобы ошибки портили вам жизнь, попробуйте все исправить. У вас есть все шансы наладить отношения с избранником, однако для этого придется искренне "покаяться". Попробуйте подобрать правильные слова, которые точно растопят сердце вашей второй половинки.

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Водолей

Водолеи, как считают астрологи, будут расплачиваться за "грехи" деньгами и своей репутацией. Возможно, вам припомнят все давние ошибки. Также есть вероятность того, что новая неделя вынудит вас сознаться во лжи.

Представители этого знака Зодиака могут пожалеть о том, что обманывали людей. Если же вы точно знаете, что никому не лгали, расслабьтесь и не ждите беды. Карма настигнет лишь тех, кто пытался хитрить и плести интриги. С ними она будет беспощадной.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что новая неделя принесет эйфорию трем знакам Зодиака.

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