Новая неделя (с 24 по 30 июля) станет для представителей двух знаков Зодиака началом "черной полосы". Их настигнет карма, придется расплачиваться за все ошибки прошлого. Кому ждать беды - читайте ниже.
Телец
Астрологи сулят Тельцам большие проблемы в личной жизни. Вы можете поссориться с любимым человеком, скандалы будут слишком громкими. Это случится из-за того, что партнер мог затаить на вас обиду из-за каких-то ваших поступков в прошлом.
И если вы не хотите, чтобы ошибки портили вам жизнь, попробуйте все исправить. У вас есть все шансы наладить отношения с избранником, однако для этого придется искренне "покаяться". Попробуйте подобрать правильные слова, которые точно растопят сердце вашей второй половинки.
Водолей
Водолеи, как считают астрологи, будут расплачиваться за "грехи" деньгами и своей репутацией. Возможно, вам припомнят все давние ошибки. Также есть вероятность того, что новая неделя вынудит вас сознаться во лжи.
Представители этого знака Зодиака могут пожалеть о том, что обманывали людей. Если же вы точно знаете, что никому не лгали, расслабьтесь и не ждите беды. Карма настигнет лишь тех, кто пытался хитрить и плести интриги. С ними она будет беспощадной.
Напомним, ранее астрологи рассказали, что новая неделя принесет эйфорию трем знакам Зодиака.