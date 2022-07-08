Они станут настоящими баловнями судьбы.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которым 13 июля невероятно повезет. Судьба будет к ним очень благосклонна, поэтому они смогут наладить свою жизнь.

Весы

Весам очень повезет в карьерном плане. Вы наконец получите то, о чем давно мечтали - повышение должности, увеличение зарплаты и реализация новых проектов. Также судьба подарит вам несколько новых возможностей, который вам нельзя упустить.

Будьте предельно внимательны и обращайте внимание на знаки Вселенной. Высшие силы будут помогать вам в преодолении трудностей и подскажут вам правильный путь.

Лев

Львам также повезет в карьерном плане. Более того, судьба подарит вам человека, который станет вашим наставником. С этим человеком вы сможете добиться новых высот.

Интересно, что Вселенная по-доброму настроена по отношению к вам и в личной жизни. 13 июля и неделю после вы смело можете планировать путешествие с любимым человеком, которое обернется для вас настоящим раем. В придачу вы еще можете решиться на серьезные перемены. Например, заключение брака или рождение ребенка.

Напомним, ранее астрологи назвали худших мужей по знаку Зодиака.

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