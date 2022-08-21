Речь идет об Овнах и Раках.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых будут преследовать неудачи в делах на следующей неделе – в период с 22 до 28 августа.

Речь идет об Овнах и Раках.

Овен

Овны в указанный период рискуют потерять большие суммы денег, если вовремя себя не остановят. Звезды советуют повременить с тратами в целом. Следующая неделя – неудачное время для покупок и каких-либо других финансовых вложений. Также Овны будут чувствовать себя усталыми и даже истощенными, что помешает им как следует настраиваться на рабочий процесс. Все это чревато последствиями, которые к тому же могут негативно повлиять и на другие сферы жизни.

Рак

Не менее неудачная неделя ожидается и у Раков. Им также противопоказаны траты в указанный период. Лучше всего стараться по максимуму настроиться на работу, мыслить позитивно, не зацикливаться на одних неприятностях, хотя и с этим могут быть сложности. Звезды советуют переждать этот период, принимая все испытания за возможность получить необходимый опыт и сделать выводы на будущее.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых преуспеют в делах в ближайшие дни.

Вас также могут заинтересовать новости: