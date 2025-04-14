Три знака Зодиака узнают плохие новости в ближайшее время

Эти знаки могут расстроиться.

Не всегда жизнь радует нас приятными известиями. Некоторым знакам Зодиака в ближайшее время предстоит столкнуться с неприятными новостями или ситуациями.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Близнецы

Видео дня

Вас могут огорчить новости, связанные с рабочими моментами или финансовыми вопросами. Возможно, вам придётся изменить планы или столкнуться с неожиданными препятствиями. Постарайтесь не принимать всё близко к сердцу — вы справитесь с ситуацией, если сохраните холодный рассудок и гибкость мышления.

Дева

Ближайшее время может принести вам известия, которые заставят вас волноваться за близких или родных людей. Это могут быть бытовые трудности, неприятности в семье или конфликтная ситуация, требующая вашего внимания. Будьте готовы оказать поддержку тем, кто в этом нуждается, и сохраняйте внутреннее спокойствие.

Скорпион

Вас может расстроить новость, связанная с личными отношениями или человеком, которому вы доверяли. Возможно, вам откроется правда, которая заставит по-новому взглянуть на знакомую ситуацию. Не спешите с выводами и решениями — время всё расставит по местам, а ваши эмоции постепенно улягутся.

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